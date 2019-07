Volkswagen Bank GmbH entscheidet sich für RegTech Lösung von BearingPoint für regulatorisches Reporting (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Mit der Volkswagen Bank GmbH hat sich eine weitere SSM Bank fürBearingPoints Softwarelösung Abacus360 Banking Regulatory zurErfüllung ihrer EZB-Meldepflichten entschiedenVolkswagen Bank GmbH wechselt von einer Eigenentwicklung fürregulatorisches Reporting zur Standardsoftware Abacus360 BankingRegulatory von BearingPoint, einem der führenden Anbieter innovativerRegTech und RiskTech Lösungen und Services. BearingPoint liefertnicht nur die Software, sondern übernimmt im Rahmen von ManagedServices auch alle Aufgaben und Prozesse des technischen Betriebssowie die Bereitstellung der benötigten Infrastruktur undumfangreiche Support Services. Volkswagen Bank GmbH hat sich zudementschieden, über die Nutzung der Standardsoftware und desApplikationsmanagements hinaus auch die Lieferkette ab dem VolkswagenBank GmbH eigenen Data Warehouse an BearingPoint auszulagern. DieImplementierung wird von einem gemeinsamen Expertenteam derVolkswagen Bank GmbH und BearingPoint durchgeführt.Volkswagen Bank GmbH erbringt als 100-prozentigeTochtergesellschaft der Volkswagen AG Bankdienstleistungsaktivitätendes Volkswagen Konzerns in Europa. Die Volkswagen Bank GmbH fällt imeinheitlichen europäischen Aufsichtsmechanismus (Single SupervisoryMechanism - SSM) unter die direkte Aufsicht der EuropäischenZentralbank (EZB).Jürgen Lux, CEO RegTech bei BearingPoint, kommentiert: "Wir freuenuns, dass mit der Volkswagen Bank GmbH eine weitere SSM Bank aufunser Full-Service-Angebot, bestehend aus Software und ManagedServices, vertraut. Mit Managed Services bieten wir ein umfassendes,modular aufgebautes und individuell konfigurierbaresLeistungsangebot, um unsere Kunden bei der zunehmenden Komplexitätdes Meldewesens nicht nur durch unsere Software, sondern auch beimMeldeprozess zu unterstützen."Mit Abacus Banking Regulatory bietet BearingPoint etablierteStandardsoftware für das nationale und internationaleaufsichtsrechtliche Meldewesen, das statistische Meldewesen sowie dasgranulare Meldewesen (AnaCredit) und Ad-hoc Reporting. NamhafteInstitute, die über 1.000 Meldeeinheiten repräsentieren, darunter eingroßer Teil der wichtigsten europäischen Banken unter Aufsicht desSSM, Spezialinstitute, Versicherungsunternehmen undFinanzdienstleister, nutzen ABACUS/DaVinci und die neueSoftwaregeneration Abacus360 Banking Regulatory.Weitere Informationen unter www.reg.techÜber Volkswagen Bank GmbHDie 1949 gegründete Volkswagen Bank GmbH, ein Tochterunternehmender Volkswagen AG, ist mit einer Bilanzsumme von rund 83 Mrd. Europer 31.12.2018 die führende Automobilbank in Europa. Ihr Angebotreicht von der Finanzierung von Neu- und Gebrauchtfahrzeugen allerMarken des Volkswagen Konzerns über Direct Banking bis hin zurHändlerfinanzierung.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- undTechnologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite.Das Unternehmen unterstützt seine Kunden sowohl bei strategischen alsauch technologischen Herausforderungen rund um die Transformationihres Unternehmens. BearingPoint agiert dabei in vier Bereichen:Consulting, Solutions, Business Services und Ventures. Consultingumfasst das klassische Beratungsgeschäft; Solutions entwickelt eigeneSoftware-Lösungen für die Bereiche Digitale Transformation, AdvancedAnalytics und regulatorische Anforderungen; Business Services bietetUnternehmen Dienstleistungen auf Basis der Software-Lösungen;Ventures treibt die Finanzierung und Entwicklung von Start-ups voran.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führendenUnternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPointmit mehr als 10.000 Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 75Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbarenund langfristigen Geschäftserfolg.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.comLinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpointTwitter: @BearingPoint_dePressekontakt:Alexander BockGlobal Manager CommunicationsTelefon: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuell