Volkswagen: Ausverkauf oder Turnaround – wo geht die Reise hin?

Liebe Leser,

Volkswagen ist wie der Konkurrent Daimler im Zuge der Diesel-Affäre etwas unter die Räder gekommen. Das Ergebnis für die Vorzugsaktie ist in den zurückliegenden vier Wochen mit -4 % eindeutig abwärts gerichtet. Die Aktie verlor damit innerhalb des letzten halben Jahres sogar gut 9 % an Wert. Dennoch sind 50 % der Analysten in den zumeist fundamental orientierten Research-Abteilungen von Banken davon überzeugt, die Aktie sei ein „Kauf“. Noch 40 % plädieren dafür, den Wert zu „halten“, während nur 10 % einen „Verkauf“ empfehlen.

Der Grund ist weitgehend charttechnischer Natur. Immerhin konnte die Aktie ihr aktuelles 6-Monats-Tief bei 126,57 Euro wieder etwas hinter sich lassen und baut dort möglicherweise schon eine erste Unterstützung auf. Sollte dies gelingen, ist ein Turnaround möglich. Massive Widerstände sind bis zum aktuellen 6-Monats-Hoch bei 145,60 Euro, erreicht am 28. April, nicht zu identifizieren. Das Potenzial beträgt bis dahin 12,5 %. Auch die am 25. Januar 2017 erreichte Kursmarke von 154,25 Euro ist noch in Sichtweite. Hier verläuft das 1-Jahres-Hoch. 17,4 % Luft lassen Raum für Kursgewinne.

Technische Analysten: Wende möglich

Technische Analysten verweisen darauf, dass die Vorzugsaktie jetzt in allen zeitlichen Dimensionen die Trendpfeile nach unten gedreht hat. Dennoch gebe es Hoffnung. Denn die Abstände zu den gleitenden Durchschnittskursen sind vergleichsweise gering. Selbst auf den GD200 als Maßstab für den langfristigen Trend sind lediglich gut 6 % aufzuholen.

Daher verläuft die Aktie im roten Bereich, hat aber enormes Turnaround-Potenzial.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.