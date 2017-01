Volkswagen: Der Aufsichtsrat hat massiv VERSAGT!

Weitere Suchergebnisse zu "SolarWorld":

eine unaufhaltsame Kursrallye in den letzten Wochen bescherte den Aktionären einen dicken Geldbeutel. Nach den letzten schwierigen Jahren für die Volkswagen Aktie war das auch dringend nötig gewesen! Doch nun könnte es wieder anders werden.

Alles wird verheimlicht

So richtig transparent wird der Skandal um Volkswagen nicht gehandhabt. Auch wenn genau das versprochen wurde. Die Beweise die eine Anwaltskanzlei in mühsamer Arbeit zusammengetragen hat werden nicht veröffentlicht. Und der Aufsichtsrat unterstützt das Ganze. Transparenz Adieu. Im Gegenteil Martin Winterkorn wurde auf der letzten Hauptversammlung sogar entlastet. Sein Gehalt bekam er ohne Abstriche weiterbezahlt. Die ganze Sache ist noch lange nicht ausgestanden. Für die Aktionäre bedeutet das: Jeder Zeit könnte eine böse Überraschung kommen.

In der letzten Woche noch ein Gewinner

Etwas über 1 Prozent stärker verließ die Aktie die Handelswoche. Leider wäre fast das Fünffache drin gewesen. Das hohe Preisniveau von 156 Euro konnte aber nicht halten. Hier machten die Aktionäre Kasse. Aktuell kostet ein Anteilschein an der Frankfurter Börse etwas weniger als 150 Euro. Die noch offene Kurslücke, entstanden aus dem Abgasskandal, wäre erst bei etwa 163 Euro geschlossen. Bis dahin sollte in den nächsten Wochen noch Luft sein.

