Volkswagen: Auf Erholungskurs!

VW ist auf Erholungskurs. Im 1. Quartal sind Umsatz und Gewinn zweistellig gestiegen. Der Absatz lag mit 2,61 Mio Fahrzeugen knapp über Vorjahresniveau. Die operative Rendite verbesserte sich von 6,1 auf 7,8% und erreichte in der Pkw-Sparte sogar 8,5%. Verantwortlich waren die Restrukturierungserfolge bei der Kernmarke VW, deren Rendite von 0,3 auf 4,6% sprang. Im Vergleich zu Konkurrenten wie Renault, Peugeot oder Toyota ist die Ertragskraft aber immer noch zu gering. Im Gesamtjahr strebt VW ein Umsatzwachstum von 4%, eine operative Rendite von 6 bis 7% im Konzern und 6,5 bis 7,5% in der PkwSparte an.

Abgasskandal ist noch nicht ausgestanden

Mit Produktivitätssteigerungen, Kostensenkungen und 17 neuen SUV-Modellen soll die Rendite bei der Kernmarke bis 2025 auf 6% gesteigert werden. Im gleichen Zeitraum will der Konzern 30 neue ElektroModelle entwickeln. In China setzt VW auf die Zusammenarbeit mit JAC. Ziel ist es, bis 2020 rund 400.000 Autos mit Elektro- oder Hybridantrieb in der Volksrepublik zu verkaufen. Aber auch Gas- und Dieselantrieb werden weiterentwickelt. Denn nur mit dem Selbstzünder können die CO2-Vorgaben der EU erfüllt werden.

Noch nicht ausgestanden ist der Abgasskandal, für dessen Folgen VW 18,2 Mrd € zurückgestellt hat. Ob das reicht, bleibt abzuwarten. Unabhängig davon ist der Konzern mit einer Netto-Liquidität von 23,8 Mrd € im Automobil-Bereich finanzstark genug, um das Problem zu bewältigen. Ein Risiko bleiben dagegen mögliche Strafzölle in den USA, zumal ein Großteil der dort verkauften Autos in Mexiko produziert wird.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.