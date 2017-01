Volkswagen: Die Argumente sprechen für sich!

Lieber Leser,

die Aktien des Wolfsburger Autokonzerns Volkswagen können nahtlos an die Erholungsrallye der vergangenen Wochen anknüpfen. Allein in den ersten drei Wochen des neuen Jahres konnte das Papier um knapp 15 Prozent zulegen. Im Augenblick hat der Autohersteller viele Argumente auf seiner Seite, die der Aktie Rückenwind geben. So konnte man sich in den USA durch einen Milliardenvergleich von einer weiteren zivil- und strafrechtlichen Verfolgung im Zusammenhang mit dem Dieselskandal freikaufen. Aus Sicht der Anleger ist damit ein großer Unsicherheitsfaktor vom Tisch und ein dunkles Kapitel (zumindest für die USA) ein für alle Mal geschlossen. Dies hat auch bei den Analysten der US-Investmentbank Goldman Sachs zu einer Neubewertung geführt. Die Experten sind der Ansicht, dass sich der Konzern nun auf die Verbesserung der Profitabilität konzentrieren könne. Die VW-Vorzugsaktie wurde auf die „Conviction Buy List“ gesetzt und das Kursziel von 153,00 auf 193,00 Euro angehoben.

Globaler Absatzmarktführer

Hinzu kommt, dass es im operativen Bereich überaus gut läuft. Im vergangenen Jahr konnte der 12-Marken-Konzern weltweit rund 10,3 Mio. Fahrzeuge verkaufen, ein Plus von 3,8 Prozent. Im Dezember wurde der Absatz gar um 11,8 Prozent gesteigert, insgesamt rollten hier 933.300 Wagen aus den Autohäusern. Auf Jahressicht konnte Volkswagen damit die Absatzführerschaft vom bisherigen Marktführer Toyota übernehmen.

Kann Gap geschlossen werden?

Auch die Charttechnik spricht derzeit für den DAX-Titel. Nach dem Überschreiten einer wichtigen Hürde im Bereich von 148,00 Euro (Oktober-Tief von 2014) lauert der nächste Widerstand zwischen 158,00 und 158,50 Euro. Dann wäre auch die seit Oktober 2015 klaffende Kurslücke geschlossen, so dass „Diesel-Gate“ auch charttechnisch aufgearbeitet wäre.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

… wir schenken Ihnen den Report „7 Top-Aktien für 2017“ heute trotzdem kostenfrei. Normalerweise kostet der Report im Onlinehandel 29,90 Euro. Sie können sich den genialen Report heute jedoch absolut kostenfrei sichern. Wir senden Ihnen den Report mit den Namen und den WKN der 7 besten Aktien für 2017 vollkommen KOSTENFREI zu.

Jetzt HIER klicken und mit den 7 Top-Aktien für 2017 abkassieren!

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse