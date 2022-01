Volkswagen-Aktie: Zu viele Baustellen?

Das vergangene Börsenjahr verlief für die Volkswagen-Aktie zweigeteilt. Nach einem sehr guten ersten Halbjahr, in dem die Aktie des Autoriesen um über 40 Prozent zulegen konnte, verlor die Volkswagen-Aktie im zweiten Halbjahr 2021 rund 15 Prozent an Wert. Der Start ins neue Börsenjahr ist auf jeden Fall geglückt. Die VW-Aktie stieg in der ersten Handelswoche um ca. drei Prozent. Wie sehen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



