Volkswagen-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Volkswagen ist derzeit an den Märkten stark gesucht. Allerdings sind hier wohl vor allem die Verkäufer am Zug. Das Traditionsunternehmen hat in den zurückliegenden Tagen den charttechnischen Aufwärtstrend eindeutig wieder verlassen. Nichts erinnert mehr an die Aufwärtsbewegung aus dem Frühjahr, die Aktie schwenkt jetzt direkt in den charttechnischen Abwärtstrend ein. Damit sind die Chancen in den kommenden Wochen deutlich geringer geworden, ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.