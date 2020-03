Volkswagen-Aktie: Das sieht gut aus!

Die Vorzugsaktie von Volkswagen hat in den letzten Tagen deutliche Abschläge hinnehmen müssen. In einem von Coronavirus-Sorgen geprägten Marktumfeld büßte der Anteilsschein fast 17 Prozent an Wert ein und sank am Freitag auf ein 6-Monats-Tief bei 138,14 Euro. Noch vor der wichtigen Unterstützung bei 137 Euro konnte der Abverkauf gestoppt werden. Positiv war, dass die Käufer am Freitag ein wichtiges Signal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



