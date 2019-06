Volkswagen Aktie: Deshalb gehts jetzt wieder Hoch!

Heute möchte ich mal ein Blick auf die charttechnischen Indikatoren der Volkswagen Aktie wagen. Der Kurs pendelt ja im Prinzip schon das ganze letzte Jahr hin und her. Er ist in einer Seitwärts-Range gefangen. Die Oberkante liegt bei etwa 160 Euro und die Unterkante bei ca. 135. Da sich der Kurs gerade an der Unterkante befindet und der Stochastik Indikator schon ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung