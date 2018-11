Volkswagen-Aktie: Ein ewiges Hin und Her!

Die Aktie von Volkswagen wurde im laufenden Jahr ganz schön durchgeschüttelt. Immerhin befindet sich der Kurs seit dem zweiten Quartal in einem Seitwärtstrend. Nachdem am 25. Oktober der aktuelle Tiefstwert in diesem Jahr erreicht wurde, ist der Kurs in der darauffolgenden Woche um über sechs Euro angestiegen. Vor einigen Tagen wurde dann der Widerstand erreicht und der Kurs fällt seitdem wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Andreas Quirin.