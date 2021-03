Volkswagen Aktie: In Zukunft Voltswagen?

Eine Pressemitteilung, die versehentlich vorzeitig veröffentlicht wurde, veranschaulicht das Engagement der Volkswagen AG (OTC:VWAGY) für eine auf Elektrofahrzeuge ausgerichtete Zukunft: Das Unternehmen benennt seine US-Aktivitäten in “Voltswagen of America” um, wie CNBC am Montag berichtete.

Die Pressemitteilung, datiert auf den 29. April, wurde versehentlich einen Monat früher als geplant am Montag auf die Website des deutschen Automobilherstellers gestellt, so CNBC, das ...



