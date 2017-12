Volkswagen Aktie: Wochenanalyse von Finanztrends!

Liebe Leser,

so schnell kann das gehen: Innerhalb der Woche gehörte die VW-Aktie noch zu den Gewinnern im DAX. Zwischenzeitlich wurde ein Hoch bei 175,60 Euro je Aktie erreicht – ein Wochenplus von 3,68 %. Doch am Freitagvormittag rutschte die Aktie auf Wochenbasis wieder ins Minus. Die Aktie hatte zunächst charttechnisch betrachtet deutlich positive Signale ausgesendet. Der zwei Jahre andauernde Konsolidierungstrend wurde in der vergangenen Woche nach oben verlassen und der Kurs schloss darüber.

Positiver Newsflow und US-Steuerreform unterstützen

Dank einem positiven Newsflow setzte die Aktie auch in dieser Woche den Ausbruch weiter fort. So bestätigte VW-Chef Mathias Müller auf der Betriebsversammlung nochmals, dass dieses Jahr bezüglich des Absatzes ein Rekordjahr werden wird und dass man sich nun konsequent an Reformen machen würde. Das alles half gegen Ende der Woche leider nicht, nachdem der Euro gegen den US-Dollar wieder nach oben preschte.

Aktie bleibt trotz Einbruch gut unterstützt

Zuvor wurden Aktien insgesamt durch die US-Steuerreform unterstützt, doch eine Art “Sell the News”-Effekt sowie Umschichtungen zu Beginn eines Monats drückten den Wert am Freitag wieder unter den Eröffnungskurs am Montag. Charttechnisch bleibt die Aktie allerdings gut unterstützt, insbesondere sofern sie oberhalb des zuvor überwundenen Konsolidierungstrends verbleibt.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.