Volkswagen-Aktie: Wie ist die Schwäche der Autotitel zu erklären?

Gestern startete die Volkswagen-Aktie noch gut in die verkürzte Woche. Nach den Feiertagen sorgten am Dienstag mehrere Einflüsse für eine gute Börsenstimmung. Heute steht jedoch das Diesel-Fahrverbot in Hamburg im Fokus der Anleger. Ab dem 31. Mai soll das erste Fahrverbot auf zwei Streckenabschnitten in Kraft treten.

Aktuelle Einschätzungen zur Aktie: Mehr Gewinne durch Zollreduktion!

Der asiatische Markt wird für die Autobauer ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Johannes Weber.