Volkswagen-Aktie: Wie gut steht der Autobauer fundamental da?

Die Volkswagen-Aktie konnte in den vergangenen Tagen an Wert zulegen und auch am Donnerstag startet die Vorzugsaktie fester in den Tag. Die bisherige negative Analystenhaltung bezogen auf die Gewinnprognose hält weiter an. Die Gewinnprognosen müssen ansteigen, damit sich hier das Bild bessert.

Aktuelle Lage der Aktie: Kursrutsch begünstigt günstigen Einstieg!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.