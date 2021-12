Volkswagen Aktie – Was jetzt?

VW hat in einem herausfordernden Umfeld solide Ergebnisse erzielt. In den ersten 9 Monaten stieg der Umsatz um 20%, und der Gewinn hat sich nahezu verachtfacht. Die operative Marge verbesserte sich von 1,5 auf 7,6%. Der Absatz stieg um 2,5% auf 6,47 Mio Fahrzeuge. Davon entfielen 2,09 Mio auf die Marke VW, was einem Zuwachs von 10,1% entspricht. Der Absatz von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



