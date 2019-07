Volkswagen-Aktie: Sieht es hier gut aus?

Liebe Leser,

letzte Woche haben unsere Autoren berichtet, dass es derzeit bei Volkswagen gar nicht so schlecht aussieht. Ihre Analysen in der Zusammenfassung:

Der Stand! Derzeit könnte es für die VW-Aktie einen Anstieg über das Hoch vom 8. Juli bei 156,26 Euro geben. Es bleibt also spannend. Die Entwicklung! Der am 31. Mai begonnene neuerliche Anstieg der Volkswagen-Aktie führte am 8. Juli zur Ausbildung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!