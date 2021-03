Volkswagen-Aktie: Schlechter Scherz!

Der Aprilscherz der Volkswagen AG (OTC:VWAGY) in den Medien wurde von einigen nicht gut aufgenommen.

Was geschah

Der deutsche Autohersteller gab am Dienstag eine Pressemitteilung heraus, in der er die Umbenennung seiner US-Aktivitäten in “Voltswagen of America” ankündigte. CNBC, das über die Entwicklung berichtete, sagte, dass eine Person die Authentizität dieser Aussage bestätigt habe.

Am Dienstagabend dementierte Volkswagen, dass es seine US-Einheit umbenennen wolle.

