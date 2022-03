Volkswagen Aktie: Produktionseinstellung in Russland!

Die Volkswagen AG ist, wie andere Automobilhersteller auch, vom Krieg in der Ukraine massiv in Mitleidenschaft gezogen worden. Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in der vergangenen Woche hat Volkswagen nun beschlossen, bis auf Weiteres keine Geschäfte mehr in Russland zu tätigen. Der Aktienkurs der Volkswagen AG ist seit Beginn des Krieges um 22 Prozent eingebrochen. Trotz aller negativen Stimmung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung