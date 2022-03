Volkswagen-Aktie: Produktion gestoppt

Das Russland-Geschäft ist bis auf weiteres eingestellt – so der VW-Konzernvorstand in der vergangenen Woche. Der Grund ist klar: Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. So wurden auch sämtliche Exporte nach Russland gestoppt. Die Fertigung in den russischen Werken bei Kaluge in der Nähe von Moskau sowie in Nischni Nowgorod wurde beendet.

Doch nicht nur in Russland ist die Produktion bis auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung