Volkswagen-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Zu Beginn der vergangenen Woche sackte der Kurs der Volkswagen-Aktie in einem schwachen Gesamtmarkt bis auf 178,34 Euro ab und markierte an dieser Stelle ein 6-Monats-Tief. Dabei entstand eine Kurslücke (Gap down) zwischen 187,38 und 185,30 Euro, die inzwischen schon wieder gefüllt werden konnte. Seit dem Tief zeigt die Aktie deutliche Aufwärtsimpulse, die am Mittwoch zu einem Tagesgewinn von 3,66 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



