Volkswagen-Aktie: Jetzt im Club der 10.000 EV-Auslieferungen?

Der deutsche Volkswagen Konzern (OTC:VWAGY) hat im vergangenen Monat 10.126 Elektrofahrzeuge der ID. Serie in China ausgeliefert, 7.023 Fahrzeuge mehr als im Vormonat, berichtete cnEVpost am Sonntag unter Berufung auf Unternehmensdaten.

Mit den Septemberzahlen liegt Volkswagen bei den monatlichen ID-Auslieferungen Kopf an Kopf mit den 10.628 Elektroauto-Auslieferungen des einheimischen Konkurrenten Nio Inc (NYSE:NIO) und den 10.412 Auslieferungen von Xpeng Inc (NYSE:XPEV).

Volkswagen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung