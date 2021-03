Volkswagen-Aktie: Ist der Elektro-Hype bereits eingepreist?

Die Volkswagen-Aktie zeigt sich zum Start in die neue Woche etwas schwächer und kämpft aktuell mit der Kursmarke von 220 Euro. Dabei konnte VW an der Börse seit Jahresstart um ganze 50% gewinnen - in der Zwei-Wochen-Betrachtung ging es um 15% nach oben. Jetzt könnte eine neue Analystenstudie erneut für positive Impulse sorgen. Denn:Die DZ Bank hat den fairen Wert für die...