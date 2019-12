Volkswagen Aktie: Gute Geschäftsentwicklung

VW zeigt Stärke in einem herausfordernden Marktumfeld. Vor allem in China schneidet der Konzern besser ab als die Konkurrenz. In den ersten 9 Monaten ist der Gewinn stärker gestiegen als der Umsatz, und die operative Marge inklusive Sondereinflüsse verbesserte sich von 6,2 auf 7,3%. Der Absatz schrumpfte zwar um 1,7% auf 8 Mio Fahrzeuge, zog aber im 3. Quartal schon wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



