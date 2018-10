Volkswagen-Aktie: Geht es für den Kurs weiter nach oben?

Die gleitenden Durchschnittslinien (38 und 100 Tage) konnten vom Kurs der Volkswagen-Aktie überwunden werden. Nun könnte die Aktie weiter in Richtung 200-Tagelinie ansteigen. Dies würde dann einen Anstieg bis auf rund 156 Euro voraussetzen. Aus dem MACD könnte demnächst ein Kaufsignal kommen. Der Relative Stärke Index verhält sich ruhig, es sind keine Extremsituationen in Sicht. Der Abwärtstrend, der in den letzten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Johannes Weber.