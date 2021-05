Volkswagen-Aktie: Es ist noch lange nicht vorbei!

An und für sich hat Volkswagen derzeit gar keinen schlechten Stand. Im ersten Quartal konnte das Unternehmen überzeugende Zahlen vorweisen, die Lust auf mehr machen. Allerdings hat der Autobauer so wie die meisten Konkurrenten derzeit mit schweren Problemen in der Lieferkette zu kämpfen. Schon seit etwa einem halben Jahr übersteig die Nachfrage das Angebot bei Halbleitern enorm und es scheint sich in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!