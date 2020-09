Volkswagen Aktie: Endlich ein Ende?

Nach den Grundsatzurteilen des Bundesgerichtshofs in der Diesel-Causa will Volkswagen bis Ende 2020 offenbar eine Einigung mit den übrigen Klägern erzielen.

„Insgesamt geht es um rund 50.000 Verfahren, in denen wir einen Vergleich anstreben", so ein VW-Sprecher am Freitag laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. In mehr als 50 Prozent der Fälle sei man mit den Klägervertretern bereits in Gesprächen bezüglich Einmalzahlungen.



