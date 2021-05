Volkswagen-Aktie: Eine klare Ansage!

Geht es um die Zukunft der Mobilität in Deutschland, so gehen die Meinungen noch immer stark auseinander. Immerhin befinden sich mittlerweile all jene in einer klaren Minderheit, die weiter auf den klassischen Verbrenner setzten wollen. Die große Frage scheint nun noch zu sein, ob dieser durch Stromer oder Wasserstofffahrzeuge ersetzt werden soll.

Volkswagen bezog zu diesem Thema schon vor Längerem Stellung und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung