Volkswagen-Aktie: Droht jetzt der Abverkauf der Aktie?

durch die aufkommenden Ermittlungen gegen Audi aber auch gegen den Wettbewerber Daimler, wird die Aktie auf eine neue Probe gestellt. In den vergangen Wochen ging es abwärts und damit nähert sich der Kurs auch wieder der temporären Unterstützung bei 130 Euro an. Der seit Oktober eingeläutete Aufwärtstrend ist für den Fall des Durchbruchs unter die Linie nicht in Gefahr. Das Chartbild würde trotzdem unter der Entwicklung leiden.

Intakte Abwärtsbewegung deutet auf weiter fallende Kurse hin

Durch die Generierung des Verkaufssignals im Stochastik-Indikator setzt sich auch dessen Abwärtsbewegung weiter fort. Aktuell sieht es nach keiner Gegenbewegung im Indikator aus, sodass der Kurs hier keine Unterstützung erfährt. Käufer könnten im Bereich um die aufwärts verlaufende Trendlinie wieder verstärkt zugreifen.

Kurzfristigen Support könnte die Aktie auch auf dem Niveau des Bollinger Bands erhalten

Einstiegsmöglichkeiten könnten sich zudem auf dem Niveau um 130 Euro ergeben, wenn der Kurs das untere Bollinger Band durchkreuzt und es anschließend zu einer Gegenbewegung kommt.

Ein Beitrag von Johannes Weber.