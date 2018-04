Volkswagen-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Volkswagen hat am Freitag keine weiteren Kursgewinne mehr erzeugen können. Dennoch hat sich die charttechnische Situation in den vergangenen Wochen deutlich aufgehellt, meinen die Analysten mit Blick auf die jüngsten Kurssteigerungen. Dabei ist die Aktie ausgehend von Zwischentiefs knapp über 150 Euro wieder nach oben geklettert. Seit Anfang April ging es in einer rasanten Aufwärtsfahrt auf ein Zwischenhoch im Bereich von ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.