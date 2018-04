Volkswagen-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Liebe Leser,

Volkswagen hat mit seiner Vorzugsaktie in dieser Woche neue Rekorde vor Augen. Das Papier kämpft zum Auftakt in die neue Woche um die Verteidigung einer wichtigen Untergrenze. Diese Kursmarke ist wichtig, um den Weg nach oben in Richtung eines Zwischenhochs und der magischen runden Marke von 200 Euro in den kommenden Tagen weiterzugehen. Im Detail: Der Wert ist bei 175 ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.