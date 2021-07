Volkswagen-Aktie: Deutschlands größter Autobauer in der Analyse!

Nach den durchwachsenen letzten Geschäftsjahren durchlebte die Volkswagen-Aktie seit dem Corona-Tief eine wahre Kursrallye. Die Wolfsburger schossen sich durch das wachsende Portfolio an E-Autos und die neue Konzernstrategie in die Herzen der Anleger. Ist Deutschlands größter Autohersteller zurück in der Erfolgsspur?

Nähere Informationen in der folgenden Kurzanalyse!

zur Originalmeldung