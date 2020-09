Volkswagen-Aktie – Da rollt was an!!

In Peking findet derzeit die Beijing International Automobile Exhibition statt. Diese alle zwei Jahre präsentierende größte Automesse in China ist nun die Hoffnung für die deutsche Automobil-Industrie! Denn in China läuft das Geschäft wieder. Im Gegensatz zu den von der Corona-Pandemie geplagten USA oder den europäischen Staaten konnte sich der Automobilabsatz in China in den vergangenen Wochen wieder stabilisieren. Eine Erholung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung