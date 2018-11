Volkswagen-Aktie: Charttechnische Untersuchung!

Die Volkswagen-Aktie verläuft seit Anfang des Jahres in einem leichten Abwärtstrend, Dieser könnte nach den starken Kursgewinnen der letzten Tage nun aber in einen Aufwärtstrend oder in eine Seitwärtsbewegung umschlagen. Die gleitenden Durchschnitte liegen eng beieinander. Damit sind Signale auf Wochenbasis schwierig zu identifizieren. Der RSI lag in den letzten Monaten im neutralen Bereich und hat sich eher ruhig verhalten. Im ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Anna Hofmann.