Volkswagen-Aktie: Bald gibt es Klarheit!

Am Mittwoch wird der Wolfsburger Autokonzern Volkswagen seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorlegen und über die Absatzlage informieren. Der Ukraine-Krieg, die weiter angespannten Lieferketten v.a. im Halbleiterbereich, weitreichende Corona-Lockdowns in China – all dies lässt bei Marktbeobachtern wenig Zuversicht aufkommen. Hohe Energiekosten sind ein großes Problem Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut sieht besonders in den hohen Energiekosten ein großes Problem.… Hier weiterlesen