Volkswagen-Aktie: Aktienanalyse mit Hilfe des Ichimoku!

Der Aktienkurs von Volkswagen liegt über der Kumo-Wolke, die Wolke selbst ist auch in der bullischen Zone. Die Standard-Linie ist unter dem Kurs angeordnet. Es kam zuletzt zu einem Golden Cross, was man auch an der Kursentwicklung nachvollziehen kann. Die verzögerte Linie liegt über der Kurslinie und oberhalb der Wolke. Daraus kann man ein bullisches Signal folgern.

Ein Beitrag von Anna Hofmann.