Volkswagen: Abgasskandal hinterlässt TIEFE WUNDEN!

es ist keine Überraschung, dass Volkswagen nach dem Abgasskandal mit einem schweren Imageverlust zu kämpfen hat. Das zeigt sich jetzt anhand von Daten des Branchenverbands Acea auch in Zahlen. In Europa verliert VW deutlich an Marktanteilen. Im Jahr 2016 waren es nur noch 23,9 Prozent, ein Jahr zuvor erreichten die Wolfsburger mit 24,6 Prozent noch 0,7 Prozent mehr. Insgesamt stiegen zwar die absoluten Verkaufszahlen, doch die Konkurrenz legte deutlich mehr zu als VW. Daimler, BMW und Renault konnten sich alle um jeweils mehr als 10 Prozent verbessern. Bei VW beträgt das Plus hingegen nur 3,5 Prozent.

Der nächste Rückruf ist schon da!

Dem Ruf von Volkswagen dürfte es nicht dienlich sein, dass aktuell schon wieder Fahrzeuge in die Werkstatt müssen. Laut Medienberichten ruft VW die Modelle VW Tiguan und Audi A4 zurück. Eine Schweißverbindung an der Sitzlehne soll hier im Falle eines Heckaufpralls für eine erhöhte Verletzungsgefahr sorgen. Betroffen sind nach aktuellen Kenntnisstand ausschließlich Modelle aus dem Baujahr 2016. Wie viele Fahrzeuge genau das sind, ist nicht bekannt. Im Rahmen einer Service-Aktion sollen die Sitzlehnen ausgetauscht und genau überprüft werden.

