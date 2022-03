"Volksrepublik" Luhansk erwägt Referendum über Russland-Beitritt

LUHANSK (dts Nachrichtenagentur) - Die selbst ernannte "Volksrepublik" Luhansk im Osten der Ukraine erwägt ein Referendum über einen Anschluss an Russland. "Ich denke, dass in naher Zukunft auf dem Territorium der Republik ein Referendum stattfinden wird", sagte Separatisten-Anführer Leonid Passetschnik am Sonntag. Dabei könne über die Möglichkeit einer Vereinigung mit der Russischen Föderation abgestimmt werden.

Russland hatte die "Volksrepubliken" Luhansk und Donezk wenige Tage vor der Invasion in der Ukraine offiziell anerkannt. International werden die beiden Gebiete, die sich seit 2014 unter der Kontrolle der Separatisten befinden, nicht anerkannt.

Foto: über dts Nachrichtenagentur