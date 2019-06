Rastatt (ots) -Der Sänger und TV-Moderator Maximilian Arland (38) ist schon seitrund zwei Jahren von seiner Frau Andrea geschieden, aber vomSingle-Dasein hat er offenbar noch lange nicht genug. "Ich genießedie Freiheit, das zu tun, was ich will", sagt Arland in einemExklusiv-Interview der Musikzeitschrift "Meine Melodie" (7/2019; EVT:20. Juni). "Zum Glück habe ich einen guten Freundeskreis, so dass ichmich nicht einsam fühle", ergänzt er und räumt gleichzeitig ein: "Mirist schon klar: Wenn man zu lange als Single in der Großstadt lebt,kann es schwer sein, da wieder rauszukommen." Der Volksmusik-Star hatgerade sein Jubiläumsalbum "25 Jahre Maximilian Arland und Freunde"veröffentlicht.Arland ist am Chiemsee aufgewachsen, lebt aber seit 2015 inBerlin. "Die Hauptstadt ist ein tolles Pflaster, um kreativ zu sein.Aber auch, um gemeinsam um die Häuser zu ziehen", sagt er. "DasNachtleben dort macht mir immer noch riesigen Spaß. Gerade wenn manwie ich gerade 70 Tage auf Tournee war, will man auch einfach malfünfe gerade sein lassen." Das macht er allerdings nicht nur inBerlin, sondern gerne auch im sonnigen Los Angeles. "Kalifornien istmeine zweite Heimat geworden. Ich teile mir dort mit Freunden in WestHollywood ein Apartment und bin bald wieder dort", sagt Arland in"Meine Melodie" und betont: "Ich kann heute viel mehr so sein, wieich bin. Den braven Maxi habe ich endgültig hinter mir gelassen."Pressekontakt:MEINE MELODIE76437 RastattTel: 0049 7222 13 518Original-Content von: Meine Melodie, übermittelt durch news aktuell