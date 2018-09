Volkskrankheit Osteoporose - aktiver Alltag mit porösen Knochen: Therapiebausteine Bewegung und Rückenorthesen (FOTO)

Bayreuth (ots) -Der Begriff Osteoporose aus dem Griechischen bedeutet "poröserKnochen". Er bezeichnet eine Stoffwechselerkrankung des Skeletts, beider die Knochen ihre Festigkeit verlieren. DieWeltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Krankheit auf die Liste derzehn wichtigsten Erkrankungen gesetzt. In Deutschland sind übersieben Millionen Menschen über 50 Jahre betroffen (VersorgungsstudieBoneEVA). Der jährliche Welt-Osteoporose-Tag sensibilisiert am 20.Oktober 2018 für das Thema Knochenschwund.Die leitliniengerechte Osteoporose-Therapie kombiniertverschiedene Bausteine: Medikamente, die den Knochenabbau bremsenoder deren Aufbau unterstützen, eine kalziumreiche Ernährung, VitaminD, Bewegung und den Einsatz von wirbelsäulenaufrichtendenRückenorthesen. Die Spinomed und Spinomed active Orthesenfunktionieren nach dem Biofeedback-Prinzip. Zugelastische Materialienerinnern an eine aufrechtere Haltung. Dabei werden Bauch- undRückenmuskeln gestärkt, die Schwankneigung reduziert und Schmerzengelindert.Mehr Lebensqualität durch mehr BewegungBewegung stärkt Muskeln und Knochen, schult den Gleichgewichtssinnund entspannt Körper und Geist. Sitzgymnastik ist eine sichere,komfortable Möglichkeit für Osteoporose-Patienten, um fitter zuwerden und beweglich zu bleiben. Die Übungen können auch mit denRückenorthesen Spinomed und Spinomed active ausgeführt werden.1. Schulterkreisen: Abwechselnd die Schultern mit hängenden Armennach vorne und nach hinten kreisen. Im Anschluss die Übung mitseitlich ausgestreckten Armen wiederholen. 2. Im Sitzen joggen: DieArme wie beim Joggen anwinkeln und kraftvoll nach vorne und hintenbewegen, ebenso die Beine abwechselnd nach oben und unten bewegen. 3.Schmetterling: Die Arme im 90-Grad-Winkel vor der Brust anheben unddiese anschließend öffnen und wieder schließen. Die Übung kräftigtdie Schulter- und Brustmuskeln.Kleine Fitnesshanteln oder Gymnastikbänder intensivieren densportlichen Effekt. Im Buchhandel gibt es Ratgeber mit vieleneinfachen Übungen und Anleitungen. Alle Aktivitäten sollten mit demArzt und Physiotherapeuten abgestimmt werden.Unter www.medi.biz/osteo gibt es viele Informationen rund um dasThema Osteoporose sowie das Whitepaper "Volkskrankheit Osteoporose:Kompaktes Wissen - von den Symptomen bis zur Therapie" zum Download.Ein Ratgeber und eine DVD zur Osteoporose-Therapie mitRückenorthesen können bei medi angefordert werden (Telefon 0921 /912-750, E-Mail Verbraucherservice@medi.de). www.medi.de (mitHändlerfinder)medi - ich fühl mich besser. Das Unternehmen medi ist mitProdukten und Versorgungskonzepten einer der führenden Herstellermedizinischer Hilfsmittel. Weltweit leisten rund 2.600 Mitarbeitereinen maßgeblichen Beitrag, dass Menschen sich besser fühlen. DieLeistungspalette umfasst medizinische Kompressionsstrümpfe, adaptiveKompressionsversorgungen, Bandagen, Orthesen,Thromboseprophylaxestrümpfe, Kompressionsbekleidung undSchuh-Einlagen. Darüber hinaus fließen mehr als 65 Jahre Erfahrung imBereich der Kompressionstechnologie in die Entwicklung von Sport- undFashion-Produkten der Marken CEP und ITEM m6. Das Unternehmen liefertmit einem weltweiten Netzwerk aus Distributeuren und eigenenNiederlassungen in über 90 Länder der Welt. www.medi.de,www.item-m6.com, www.cepsports.comPressekontakt:medi GmbH & Co. KGMedicusstraße 195448 Bayreuthwww.medi-corporate.comNadine KiewittPR Manager MedicalTelefon: +49 921 912-1737Fax: +49 921 912-8737E-Mail: n.kiewitt@medi.dewww.medi.deOriginal-Content von: medi GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell