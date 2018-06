Volkskrankheit Alzheimer: Jeder Zweite kennt einen Alzheimer-Patienten persönlich

Düsseldorf (ots) - Alzheimer ist mit deutschlandweit rund 1,2Millionen Patienten eine Volkskrankheit. Eine repräsentative Studieim Auftrag der gemeinnützigen Alzheimer Forschung Initiative e.V.(AFI) ergab jetzt, dass mit 46 Prozent fast jeder Zweite einenMenschen mit Alzheimer persönlich kennt. 18 Prozent der Befragtenberichten davon, dass es jemanden in der Familie gibt, der von derAlzheimer-Krankheit betroffen ist, 28 Prozent haben jemanden mitdieser Krankheit im Bekanntenkreis.Vor allem ältere Menschen berichten, dass in ihrem Umfeld jemandan Alzheimer erkrankt ist. 55 Prozent der über 60-Jährigen habeneinen Alzheimer-Patienten in ihrer Familie oder in ihremBekanntenkreis. Bei den unter 60-Jährigen sind es 41 Prozent.So ist auch die Angst vor der Alzheimer-Krankheit bei Personen,die einen Menschen mit Alzheimer in der Familie haben, mit 58 Prozentviel stärker ausgeprägt als in der Gesamtbevölkerung (40 Prozent).Die Alzheimer-Krankheit ist die häufigste Form der Demenz. JedesJahr werden etwa 200.000 Menschen mit der bislang unheilbarenErkrankung diagnostiziert. Der größte bekannte Risikofaktor ist dasAlter.Quelle:Eine repräsentative Umfrage der Alzheimer Forschung Initiativee.V., durchgeführt vom Institut für Demoskopie Allensbach bei 1.271Personen ab 16 Jahren.Dieser Text ist nur mit Nennung "Alzheimer Forschung Initiativee.V." zur Veröffentlichung frei.Kostenfreies Fotomaterial: http://ots.de/CnMDWNWeitere Informationen zur Alzheimer-Krankheit:www.alzheimer-forschung.de/alzheimer/wasistalzheimer/Über die Alzheimer Forschung Initiative e.V.Die Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI) ist eineingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1995 fördert die AFI mitSpendengeldern Forschungsprojekte engagierter Alzheimer-Forscher undstellt kostenloses Informationsmaterial für die Öffentlichkeitbereit. Bis heute konnte die AFI 230 Forschungsaktivitäten mit über9,2 Millionen Euro unterstützen und rund 800.000 Ratgeber undBroschüren verteilen. Interessierte und Betroffene können sich aufwww.alzheimer-forschung.de fundiert über die Alzheimer-Krankheitinformieren und Aufklärungsmaterial anfordern. Ebenso finden sich aufder Webseite Informationen zur Arbeit des Vereins und allenSpendenmöglichkeiten. Botschafterin der AFI ist die Journalistin undSportmoderatorin Okka Gundel.Pressekontakt:Alzheimer Forschung Initiative e.V. (AFI)Dr. Christian LeibinnesKreuzstr. 3440210 Düsseldorf0211 - 86 20 66 27presse@alzheimer-forschung.dewww.alzheimer-forschung.de/presseOriginal-Content von: Alzheimer Forschung Initiative e.V., übermittelt durch news aktuell