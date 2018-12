Volksinitiative will Fracking-Verbot vor Gericht durchsetzen

Berlin (ots) - Schleswig-Holstein, das Tourismusland zwischen denMeeren, soll Deutschlands erste Fracking-Verbotszone werden. Umdieses Ziel zu erreichen, zieht die mit über 42.000Bürgerunterschriften unterstützte "Volksinitiative zum Schutz desWassers" [1] vor Gericht: Das Schleswig-HolsteinischeLandesverfassungsgericht soll feststellen, dass die Volksinitiativezur Aufnahme eines Fracking-Verbots in das Landeswassergesetzverfassungsgemäß ist. Dies fordert ein diese Woche bei Gerichteingereichter Antrag der Volksinitiative [2] , die unter anderem vonder Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager e.V., der PiratenparteiSchleswig-Holstein, dem BUND Schleswig-Holstein und der SchutzstationWattenmeer e.V. unterstützt wird."Wir klagen in Verantwortung für Mensch und Umwelt in ganzDeutschland", erklärt die Vertrauensperson der Volksinitiative undSpitzenkandidat der Piratenpartei zur Europawahl Patrick Breyer."Wenn unsere Volksinitiative im Norden die erste Fracking-VerbotszoneDeutschlands durchsetzt, können andere Bundesländer das auch. Mitunserer Klage wollen wir auch die direkte Demokratie und dieMitbestimmungsrechte der Bürger stärken."Der Schleswig-Holsteinische Landtag hatte das von derVolksinitiative geforderte Fracking-Verbot im November mehrheitlichnoch für verfassungswidrig erklärt, weil Fracking Angelegenheit desBundes sei. Doch die von der Volksinitiative beauftragteRechtsanwältin und Umweltrechtsexpertin Dr. Roda Verheyen schreibtdem Landesverfassungsgericht nun, die Zuständigkeitsfrage sei demBundesverfassungsgericht vorbehalten und nicht vom Landtag zu prüfen.Wörtlich heißt es in dem Schriftsatz: "Aus Sicht vieler Bürgerinnenund Bürger Schleswig-Holsteins ist Fracking ein unüberschaubares,erhebliches Umweltproblem und Risiko".[1] Homepage der Volksinitiative: http://vi-wasser.de[2] Die eingereichte Klageschrift: http://ots.de/JFfrdjPressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell