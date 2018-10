Volkshochschulen sind Partner der EU-Bürgerdialoge der Bundesregierung - Konstruktiver Dialog über die Zukunft Europas

Bonn / Trier (ots) - Auf Einladung des DeutschenVolkshochschul-Verbandes (DVV) besucht Bundeskanzlerin Angela Merkelam Montag, 8. Oktober, den Bürgerdialog der Volkshochschule Trier zurZukunft Europas. An der bundesweiten Dialogreihe der Bundesregierungunter dem Motto "Sprechen wir über Europa" beteiligen sich 30Volkshochschulen aus zehn Bundesländern. In Trier nehmen rund 70Bürgerinnen und Bürger teil, die die Volkshochschule unterKursteilnehmern ausgelost hat oder die von zivilgesellschaftlichenOrganisationen vor Ort vorgeschlagen wurden.Mit großer Freude hat der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV)die Einladung der Bundesregierung angenommen, als Partner die Reiheder Bürgerdialoge mitzutragen. "Wir betrachten dies als Anerkennungdafür, dass Volkshochschulen das Thema Europa stets lebendig halten",sagt der DVV-Vorsitzende Dr. Ernst Dieter Rossmann. "Volkshochschulensind wie keine andere Einrichtung in der Lage, eine Vielzahl vonMenschen zu erreichen und vor Ort in einen konstruktivengesellschaftlichen Diskurs einzubinden", so der DVV-Vorsitzende.Noch bis Ende Oktober tauschen sich Menschen darüber aus, wo ihnenEuropa im Alltag begegnet, welche Rolle Europa für dieLebenswirklichkeit in Deutschland spielt und wie Europa in Zukunftaussehen sollte. Die vhs Leipzig lädt zum Bürgerdialog in eineStraßenbahn ein, die symbolisch für die zunehmende Mobilität derMenschen in Europa steht. Auch die vhs Datteln wählt einensymbolischen Austragungsort: Die Péniche "Willi", heute einMuseumsschiff, wurde in den Niederlanden gebaut, in Frankreichzugelassen und hat schon sieben europäische Länder bereist. In derReihe der Europa-Dialoge kooperieren Volkshochschulen mitEuropaschulen, mit europapolitisch engagierten Organisationen oder,wie in Duisburg und Bremen, mit Hochschulinstituten fürEuropastudien.Volkshochschulen haben 2012 gemeinsam mit der Bertelsmann Stiftungdas Format "BürgerDialog" entwickelt. Seither haben Bürgerdialoge mitmehr als 5.000 Teilnehmenden an Volkshochschulen stattgefunden. Nachdem "Dialog über die Zukunft Deutschlands" (2012) haben 2013 rund 35Volkshochschulen "Unser Europa" zum Thema gemacht. Als dieBundesregierung im Jahr 2015 zur Diskussion über "Gut leben inDeutschland" aufgerufen hat, waren Volkshochschulen mit rund 30Veranstaltungen der größte Gastgeber.Nicht allein Methodenkompetenz zeichnet die Volkshochschulen aus.Ihre flächendeckende Verbreitung und die Verankerung vor Ort sorgendafür, dass sie unterschiedliche Bevölkerungsgruppen miteinander insGespräch bringen können. "Wir begrüßen die Dialog-Initiative derBundesregierung ausdrücklich", so DVV-Vorsitzender Rossmann. "Dennder fortwährende politische Aushandlungs- und Gestaltungsprozess fürdie Zukunft Europas braucht immer auch plebiszitäre Impulse - erstrecht in Zeiten zunehmender EU-Skepsis und bedrohlichemNationalismus. Volkshochschulen treten dafür ein, Europa gemeinsam zugestalten - als Lebensraum, wo Frieden, Demokratie und sozialeTeilhabe gedeihen."Pressekontakt:Simone Kaucher, Pressesprecherin, Tel. 0228 / 975 69 - 11, E-Mail:kaucher@dvv-vhs.deOriginal-Content von: Deutscher Volkshochschul-Verband, übermittelt durch news aktuell