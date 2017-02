"Volksdroge Alkohol": "ZDFzoom" über den "legalen Rausch" (FOTO)

Mainz (ots) -Alkohol hat in vielen Kulturen einen festen Platz, zahlreichegesellschaftliche Ereignisse sind eng mit dem Konsum alkoholischerGetränke verbunden. Am Mittwoch, 22. Februar 2017, 23.05 Uhr, widmetsich "ZDFzoom" der "Volksdroge Alkohol" und nimmt den "legalenRausch" ins Visier.Laut Experten trinken Erwachsene in Deutschland pro Jahr imSchnitt eine Badewanne voll alkoholischer Getränke - 130 Liter. Wirdder Konsum vielen zu einfach gemacht? Ab wann kann er zurgesundheitlichen Gefahr werden? Bedarf es bei dieser Volksdrogeschärferer Regeln oder höherer Preise?In Deutschland gibt es zwei Millionen Alkoholiker, zehn MillionenMenschen gefährden mit Alkohol ihre Gesundheit. Die Kosten für dieGesellschaft: 60 Milliarden Euro im Jahr. Seit Jahrzehnten istbelegt, dass nicht nur hohe Dosen die Gesundheit schädigen, schonkleine Mengen Alkohol können Krebs auslösen oder Krankheitenverstärken. Alkohol, das ist die Droge in der Mitte der Gesellschaft."Du gehst doch arbeiten, machst Überstunden, gehst anschließend nochins Fitnessstudio. Das kann nicht sein, dass du Alkoholiker bist",sagt Silvio Griesert, der 25 Jahre lang getrunken und darüber seineEhe zerstört hat."ZDFzoom" blickt hinter die Kulissen bei den aktuellenVerhandlungen zwischen Gesundheitsexperten und den zuständigenBundesministerien um schärfere Regelungen, beleuchtet die Einflüsseder Alkohol-Lobby und zeigt am Beispiel Schweden, wie es auch gehenkönnte. Dort ist Alkohol deutlich teurer, Hochprozentiges nur inspeziellen Läden zu bekommen und Werbung stärker eingeschränkt.Ergebnis: Die Schweden trinken deutlich weniger.Doch während sich Experten hierzulande für schärfere Regelneinsetzen, verwässern das Wirtschafts- und dasLandwirtschaftsministerium offenbar diese Verschärfungen. Das zeigenDokumente, die "ZDFzoom" und dem Recherchezentrum correctiv.orgvorliegen. Die Politik trinkt mit, statt zu regulieren. "Bier inMaßen ist gesund, ist ein Nahrungsmittel in Bayern", sagtMinisterpräsident Horst Seehofer im Gespräch mit "ZDFzoom" auf demOktoberfest. Und die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, MarleneMortler, CSU, sagt: "Ich bin ja nicht als Verbotstante ernanntworden."https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-volksdroge-alkohol/https://zoom.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell