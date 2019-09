Volksbegehren zum Schutz des Wassers startet in Schleswig-Holstein

Kiel (ots) - Ab heute sammelt ein breites Bündnis im NordenUnterschriften für das Volksbegehren zum Schutz des Wassers - daserste Volksbegehren in Schleswig-Holstein seit zehn Jahren. Ziel istein besserer Schutz des Wassers vor den Risiken der Gas- undÖlförderung, sowie mehr Transparenz durch Aufdeckung von Gefahren."Geheime Bohrpläne, unbekannte Gefahrstoffe, vertuschteKorruptionsvorwürfe - es ist höchste Zeit, dass wir Bürger den Schutzunseres Wassers und die Aufdeckung von Gefahren selbst in die Handnehmen", erklärt Dr. Patrick Breyer, Vertrauensperson derVolksinitiative und Europaabgeordneter der Piratenpartei Deutschland."Dass die Landtagsmehrheit Transparenz als 'Gefahr für denInvestitionsstandort' ansieht, ist ein Skandal. Gefahrstoffe sindkein Geschäftsgeheimnis - dafür bitte ich alle Schleswig-Holsteinerum ihre Unterschrift!"Hinter dem Volksbegehren steht ein Bündnis von rund 20unterschiedlichen Organisationen und Initiativen [1] wie der BUND,die Bürgerinitiative gegen CO2-Endlager, die SchutzstationWattenmeer, die Piratenpartei, die SPD und der SSW. Die Initiatorenhatten bereits in einer Volksinitiative 42.000 Unterschriften für ihrAnliegen gesammelt. Der Landtag hat die gefordertenGesetzesänderungen bis auf eine Ausnahme zwar als zulässig anerkannt,aber die Forderungen nicht erfüllt. Deshalb startet jetzt dasVolksbegehren: Dabei müssen in der Frist vom 2. September bis 2. März2020 mindestens 80.000 gültige Unterstützerunterschriften geleistetwerden. Gelingt dies, kommt es zum Volksentscheid.Quellen/Fußnoten: Volksbegehren zum Schutz des Wassers:http://www.vi-wasser.dePressekontakt:Bundespressestelle Bundesgeschäftsstelle,Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitPiratenpartei DeutschlandPflugstraße 9A | 10115 BerlinE-Mail: presse@piratenpartei.deWeb: www.piratenpartei.de/presseTelefon: 030 / 60 98 97 510 Fax: 030 / 60 98 97 519Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell