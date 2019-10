Stuttgart (ots) - Scharf greift der agrarpolitische Sprecher derAfD-Fraktion im Stuttgart Landtag, Udo Stein, diebaden-württembergische Landesregierung an: "Die Bauern werden diesenKniefall vor dem Volksbegehren der großen Umweltverbände bezahlenmüssen." Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Bündnis 90/DieGrünen) und die Minister Peter Hauk (CDU/Ländlicher Raum) und FranzUntersteller (Grüne/Umwelt) präsentierten heute in Stuttgart ihrEckpunktepapier zum "Volksbegehren Bienensterben". DieLandesregierung kommt dem Volksbegehren sehr weit entgegen, so sollder Pflanzenschutzmitteleinsatz in zehn Jahren halbiert und Bio vonheute 13 Prozent ebenfalls in zehn Jahren auf 30 bis 40 Prozentverdoppelt oder gar verdreifacht werden.Preise werden massiv unter Druck geratenBezahlen werden es die Steuerzahler - von 40 Millionen im Jahr wardie Rede, wie Udo Stein feststellt. "In erster Linie werden diekonventionellen Bauern die Zeche zahlen, deren Konkurrenz in dergesamten EU mit geringeren Löhnen und ohne immer neueUmweltrestriktionen günstiger anbieten kann und die mit demMercosur-Handelsabkommen noch weiter unter Druck kommen werden", soder Abgeordnete. "Bezahlen werden nicht zuletzt die Biobauern, diesich in den letzten Jahrzehnten einen stabilen Markt und dasVertrauen der Verbraucher aufgebaut haben." Der Biomarkt wird vonvielen Neu-Umstellern, die dafür noch viel Geld vom Staat bekommenwerden, überschwemmt werden, die Preise werden massiv unter Druckgeraten.CDU wäre mit AfD und FDP/DVU besser beraten als mit den GrünenUdo Stein in Richtung Minister Hauk: "Die CDU hat sich einmal mehrvom dominierenden grünen Koalitionspartner an die Wand spielenlassen. Diese CDU könnte in einer bürgerlichen Mehrheit mit AfD undFDP den Ministerpräsidenten oder auch die Ministerpräsidentinstellen. Die Wähler im ländlichen Raum sind von dieser CDU verlassen,die sich nur noch im Kielwasser der Grünen hin- und herschaukelnlässt."Pressekontakt:Klaus-Peter Kaschke, Lic. rer. publ.Pressestelle der AfD-Fraktion im Landtag von Baden-WürttembergKonrad-Adenauer-Straße 370173 StuttgartTelefon: +49 711-2063 5639Klaus-Peter.Kaschke@afd.landtag-bw.deOriginal-Content von: AfD-Fraktion im Landtag von Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell