Volksbanken und Raiffeisenbanken wachsen mit Bayerns Mittelstand

München (ots) - Getragen von der guten Konjunkturlage im Freistaatfragen mittelständische Unternehmen verstärkt Kredite bei denbayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken nach. "InsbesondereFirmenkunden nehmen derzeit mehr Darlehen auf und legen ihreInvestitionszurückhaltung ab", stellte Jürgen Gros, Präsident desGenossenschaftsverbands Bayern (GVB), bei einem Pressegespräch inMünchen fest.Hohe Zuwachsraten im Baugewerbe und DienstleistungssektorIn den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stieg der gesamteKreditbestand bei den GVB-Mitgliedsinstituten um 2,7 Prozent (2,4Mrd. Euro) und erreichte mit 93,6 Mrd. Euro einen neuen Höchstwert.Als Treiber erwies sich das Firmenkundensegment, das um 3,8 Prozent(1,6 Mrd. Euro) auf 44,8 Mrd. Euro zulegte. Die größten Zuwächseverzeichneten die Banken bei Unternehmen aus dem Baugewerbe, demDienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe. ImPrivatkundengeschäft steigerten die Institute das Kreditvolumen um1,6 Prozent (0,7 Mrd. Euro) auf 45,8 Mrd. Euro. Die Wachstumsdynamikließ in diesem Segment gegenüber dem Vorjahreszeitraum (+2,0 Prozent)allerdings etwas nach. "Es gibt Anzeichen für eine leichteAbschwächung der Immobiliennachfrage von Privatkunden", sagte Grosund verwies auf den deutlichen Rückgang von Baugenehmigungen inDeutschland im ersten Halbjahr.Das Einlagengeschäft stabilisierte sich in der ersten Jahreshälfteauf hohem Niveau. So beliefen sich die Kundengelder zum 30. Juni auf119,6 Mrd. Euro. Im Firmenkundensegment gingen die Einlagen um 2,7Prozent (0,8 Mrd. Euro) auf 29,0 Mrd. Euro zurück. Privatkundenhingegen vertrauten den Volksbanken und Raiffeisenbanken im Freistaatzusätzliche Mittel in Höhe von 0,8 Mrd. Euro (1,0 Prozent) an. DerBestand erhöhte sich hier auf 81,0 Mrd. Euro. Erfahrungsgemäßverzeichnen die Kreditgenossenschaften in der zweiten Jahreshälfteein stärkeres Einlagengeschäft, sodass für das Gesamtjahr einEinlagenzuwachs im Firmenkunden- und Privatkundensegmentwahrscheinlich ist.Robustes Geschäftsmodell ermöglicht weitere Stärkung desEigenkapitalsDie Ertragslage der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankenist weiterhin durch die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank(EZB) geprägt. "Deutschland bleibt im Zinstief gefangen", bekräftigteGros seine Lagebeschreibung aus der Bilanzpressekonferenz im März.Für das gesamte Jahr zeichne sich ein rückläufiges Zinsergebnis ab,das vom Wachstum im Kundengeschäft, vom zunehmendenProvisionsergebnis und den rückläufigen Personalkosten nicht vollkompensiert werde. "Gleichwohl wirtschaften die Volksbanken undRaiffeisenbanken im Freistaat nach wie vor rentabel genug, um auchdieses Jahr ihr Eigenkapital deutlich zu stärken und in ihreZukunftsfähigkeit investieren zu können. Das kundennaheGeschäftsmodell ist robust und trägt auch unter schwierigenRahmenbedingungen", hob Gros hervor.Vormachtstellung der EZB kritisch hinterfragenMit Blick auf das regulatorische Umfeld warnte der GVB-Präsidentvor einer Zentralisierung der EU-Bankenaufsicht durch die EZB.Während eine einheitliche Kontrolle von international tätigenGroßbanken sinnvoll sei, müsse dem Gestaltungsdrang des europäischenBankenaufsehers bei der Überwachung kleinerer Institute Grenzengesetzt werden. Die zunehmende Einflussnahme etwa im Meldewesen führezu Strukturen, die kaum zwischen den Geschäftsmodellen der Bankendifferenziere. "Regionalbanken werden unverhältnismäßig belastet. Dasbegünstigt ein uniformes System aus Großbanken, das krisenanfälligerist und die Finanzstabilität gefährdet", sagte Gros. Die politischenEntscheidungsträger müssten die Vormachtstellung der EZB daher beider 2018 anstehenden Überprüfung der EU-Bankenaufsicht hinterfragen.Von der künftigen Bundesregierung erwarten Bayerns Volksbanken undRaiffeisenbanken Standhaftigkeit in der Debatte über eine zentraleEU-Einlagensicherung. Berlin dürfe seine ablehnende Haltung gegenüberden Plänen für eine Zwangsvergemeinschaftung auch nach derBundestagswahl nicht aufgeben - nicht zuletzt deshalb, weil nach wievor hohe Bestände an faulen Krediten in südeuropäischen Bankenvorhanden sind. Der GVB spricht sich daher für den Erhalt desbewährten Sparerschutzes in Deutschland aus.Pressekontakt:Florian ErnstGenossenschaftsverband Bayern e.V.Türkenstraße 22 - 2480333 MünchenE-Mail: presse@gv-bayern.deWebsite: www.gv-bayern.deTelefon: 089 - 28683402Fax: 089 - 28683405Original-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell