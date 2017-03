Volksbanken und Raiffeisenbanken mit überdurchschnittlichem Wachstum im Kundengeschäft und solider Ertragslage

Frankfurt (ots) - Die deutschen Volksbanken und Raiffeisenbankenhaben im Geschäftsjahr 2016 erneut Ertragsstärke bewiesen. Mit einemJahresüberschuss vor Steuern von 6,8 Milliarden Euro - plus 2,2Prozent - liegen die vorläufigen Ergebnisse derKreditgenossenschaften wieder auf einem hohen Niveau.Die Genossenschaftsbanken wuchsen im Kundengeschäftüberdurchschnittlich: Die Kreditbestände stiegen um 4,5 Prozent auf528 Milliarden Euro, während die gesamte Branche ein Kreditwachstumvon 2,7 Prozent verzeichnete. Die Kundeneinlagen beliefen sich auf637 Milliarden Euro. Auch hier lagen die Volksbanken undRaiffeisenbanken mit 4,8 Prozent deutlich über dem Marktwachstum von3,1 Prozent."Die Genossenschaftsbanken bleiben im Kundengeschäft aufWachstumskurs - mit beachtlichen Markterfolgen. Auch im vergangenenJahr zeigten sich die Volksbanken und Raiffeisenbanken robust undertragsstark", erläutert Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbandesder Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).Die Kreditgenossenschaften bauten ihre Eigenkapitalbasis weiteraus, um künftige Risiken abzufedern und weiteres Wachstum im Privat-und Firmenkundengeschäft zu ermöglichen. So erhöhten sie ihrKernkapital deutlich auf 67,4 Milliarden Euro. Damit sind sie auchfür die aufsichtsrechtlichen Eigenmittelanforderungen gut gerüstet.Zum Jahresende 2016 unterschritt die Zahl derGenossenschaftsbanken in Deutschland wie erwartet nach 49 Fusionen imKalenderjahr erstmals die Marke von 1.000 und liegt nun bei 972Instituten - mit insgesamt 11.787 Bankstellen bundesweit. Nach wievor basiert das genossenschaftliche Geschäftsmodell maßgeblich aufder Präsenz der Banken vor Ort verbunden mit einem leistungsfähigenOmnikanalangebot, bei dem die Kunden über den Zugangsweg zu ihrerGenossenschaftsbank entscheiden. Die Zahl derGenossenschaftsmitglieder stieg um 152.000 auf 18,4 Millionen.Kritik an parallelen Umfragen der AufsichtDeutliche Kritik übt der BVR-Präsident an den im April zeitgleichstartenden Umfragen der europäischen und deutschen Bankenaufsicht zumNiedrigzinsumfeld und zur Profitabilität mit umfangreichen, teilsneuen Datenabfragen, die auch zwei Wochen vor dem Start der Umfragenoch nicht final vorliegen. "Der aufsichtsrechtliche Zusatznutzenrechtfertigt diesen hohen Erhebungsaufwand nicht", so Fröhlich. Zumales eine vergleichbare nationale Datensammlung in anderen europäischenLändern nicht gebe. Das Ziel der Aufsicht, für Finanzmarktstabilitätzu sorgen, unterstütze er aber nachdrücklich. Der BVR rechnetaufgrund des hohen manuellen Aufwands bei der Ermittlung der zumeldenden Kennzahlen mit Kosten im zweistelligen Millionenbereich füralle Genossenschaftsbanken.Markterfolge im KundengeschäftDie Kreditbestände der Volksbanken und Raiffeisenbanken beliefensich auf 528 Milliarden Euro. Der Bestand an Privatkundenkreditenwuchs um 4,1 Prozent auf 274 Milliarden Euro. Der Marktanteilverbesserte sich auf 23,9 Prozent. Die Bestände anFirmenkundenkrediten wuchsen mit 4,7 Prozent auf 230 Milliarden Euroebenfalls kräftig. Der Marktanteil stieg hier auf 19 Prozent.Das Einlagengeschäft der Genossenschaftsbanken zeigt ebenfalls einstabiles Wachstum. Im Umfeld der Niedrigzinsphase fällt dieEntwicklung jedoch heterogen aus. Während liquide, kurzlaufendeEinlagen nachgefragt werden, sind länger laufende, weniger liquideEinlagen rückläufig: Die Sichtguthaben legten um 9,6 Prozent auf 395Milliarden Euro deutlich zu. Termineinlagen, Spareinlagen undSparbriefe waren hingegen weniger gefragt. Die Summe allerKundeneinlagen wuchs um 4,8 Prozent auf 637 Milliarden Euro. DerMarktanteil verbesserte sich leicht auf 18 Prozent. Die aggregierteBilanzsumme der Genossenschaftsbanken liegt bei 851 Milliarden Euro.Gutes Ergebnis / Solide EigenkapitalausstattungIm abgelaufenen Geschäftsjahr sank der Zinsüberschuss um 3,5Prozent auf 16,5 Milliarden Euro. Der Provisionsüberschuss lag stabilbei 4,6 Milliarden Euro. Die allgemeinen Verwaltungsaufwendungenverringerten sich um 0,8 Prozent auf 14,4 Milliarden Euro. DiePersonalaufwendungen sanken dabei um 1,1 Prozent auf 8,7 MilliardenEuro. Die Genossenschaftsbanken beschäftigten 151.550 Mitarbeiter.Nach vorläufigen Zahlen sank das Betriebsergebnis vor Bewertung um3,9 Prozent auf 7 Milliarden Euro. Das Betriebsergebnis nachBewertung reduzierte sich um 4,8 Prozent auf insgesamt 6,5 MilliardenEuro. Der Saldo der anderen und der außerordentlichen Erträge undAufwendungen lag bei 300 Millionen Euro. Der vorläufigeJahresüberschuss vor Steuern stieg um 2,2 Prozent auf 6,8 MilliardenEuro. Die gezahlten Steuern vom Einkommen und vom Ertrag liegen bei2,2 Milliarden Euro, nach 2,1 Milliarden Euro im Vorjahr. Dem Fondsfür allgemeine Bankrisiken haben die Banken voraussichtlich 3Milliarden Euro zugeführt, was die bereits solideEigenkapitalausstattung weiter stärkt. Der Jahresüberschuss nachSteuern und dieser Rücklagendotierung erreichte 1,7 Milliarden Euro,nach 1,4 Milliarden Euro im Vorjahr.Alle Unterlagen der Pressekonferenz (Reden, Präsentationen, Fotos,Video):www.bvr.de/jahrespkPressekontakt:Bundesverband der Deutschen Volksbanken undRaiffeisenbanken - BVRPressesprecherin:Melanie SchmergalSchellingstraße 410785 BerlinTelefon: (030) 20 21-13 00Telefax: (030) 20 21-19 05Internet: www.bvr.deE-Mail: presse@bvr.deOriginal-Content von: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, übermittelt durch news aktuell