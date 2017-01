Volksbanken und Raiffeisenbanken finanzieren Bayerns Spitzenwachstum / Verlässliche Kreditversorgung ermöglicht hohen Zuwachs der Wirtschaftsleistung

München (ots) - Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbankentragen als etablierte Mittelstandsfinanzierer maßgeblich zumüberdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum im Freistaat bei. Daraufweist der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) anlässlich vomArbeitskreis volkswirtschaftliche Gesamtrechnung der Länderveröffentlichter Daten hin. Diese bescheinigen Bayern in den Jahren2010 bis 2015 einen Anstieg der Wirtschaftsleistung um 22 Prozent -das ist im Bundesländer-Vergleich der höchste Wert."Mittelstand und Regionalbanken im Freistaat halten denWachstumsmotor gemeinsam am Laufen", kommentierte GVB-PräsidentJürgen Gros die Zahlen. Allein die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken hätten im betrachteten Zeitraum im erheblichenUmfang Investitionen der Betriebe finanziert. So steigerten sie seit2010 die Summe aller ausgereichten Unternehmenskredite um nahezu zehnMilliarden Euro auf mehr als 41 Milliarden Euro zum Jahresende 2015.Das entspricht einem Zuwachs von gut 30 Prozent. Im gleichen Zeitraumwuchs der Marktanteil der Kreditgenossenschaften im bayerischenFirmenkundengeschäft von 16 auf 19 Prozent. Gros: "DieGenossenschaftsbanken im Freistaat zählen zu den etabliertenHausbanken des Mittelstands und leisten damit einen wesentlichenBeitrag für Wachstum und Beschäftigung."Auch im Geschäftsjahr 2016 haben sich die Kreditbücher weitergefüllt. Bis zum 30. September 2016 vergaben die Volksbanken undRaiffeisenbanken 4,8 Prozent mehr Darlehen an den Mittelstand.GVB-Präsident Gros warnt jedoch davor, diese Entwicklung durchüberzogene bürokratische Anforderungen an die Kreditinstitute aufsSpiel zu setzen: "Regionalbanken werden zunehmend durchunverhältnismäßige Regulierung belastet", so Gros. Dadurch drohtenunnötige Einschränkungen bei der Kreditvergabe. Er fordert deshalbPolitik und Aufsicht dazu auf, die derzeit diskutierten Maßnahmen zurEntlastung kleinerer Banken rasch und konsequent umzusetzen.Der Genossenschaftsverband Bayern e.V. (GVB) vertritt dieInteressen von 1.278 genossenschaftlichen Unternehmen. Dazu zählen260 Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 1.018 ländliche undgewerbliche Unternehmen mit insgesamt rund 52.000 Beschäftigten und2,9 Millionen Mitgliedern. Damit bilden die bayerischenGenossenschaften eine der größten mittelständischenWirtschaftsorganisationen im Freistaat. (Stand: 31.12.2016)Pressekontakt:Florian ErnstPressesprecherGenossenschaftsverband Bayern e. V.Türkenstraße 22-24, 80333 MünchenTel. 089 / 2868 - 3402Fax. 089 / 2868 - 3405presse@gv-bayern.dewww.gv-bayern.de/presseOriginal-Content von: Genossenschaftsverband Bayern, übermittelt durch news aktuell