Volksbanken und Raiffeisenbanken auf Wachstumskurs

Berlin (ots) - Dank eines anhaltenden Kundenzuspruchs sowie einerrobusten konjunkturellen Entwicklung konnten die Volksbanken undRaiffeisenbanken im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017 ihrKreditgeschäft erneut ausweiten und weitere Marktanteilehinzugewinnen. Nach vorläufigen Berechnungen auf Basis der Zahlen derDeutschen Bundesbank zum dritten Quartal 2017 erreichte das gesamteKreditvolumen an Privat- und Firmenkunden 551 Milliarden Euro.Verglichen mit den Zahlen zum dritten Quartal 2016 waren das 5,4Prozent mehr."Mehr als 30 Millionen Privat- und Firmenkunden setzen inFinanzierungsfragen auf die Beratungsleistung derGenossenschaftsbanken. Ich freue mich über dieses Vertrauen in unsereregional verankerten, mitgliederorientierten Banken", sagt MarijaKolak, neue Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbankenund Raiffeisenbanken (BVR). Allein in den letzten zehn Jahren wuchsdas Kreditgeschäft der Volksbanken und Raiffeisenbanken mit einerdurchschnittlichen Wachstumsrate in Höhe von 4,1 Prozent deutlichbesser als im Branchendurchschnitt. "Es ist mir ein Anliegen, dassdie Genossenschaftsbanken diesen Wettbewerbsvorsprung auch in dennächsten Jahren ausbauen können", so die BVR-Präsidentin weiter. Dazuwerde weiterhin im erheblichen Umfang unter anderem in die digitalenKundenkanäle investiert.In einem stabilen konjunkturellen Umfeld mit niedrigenInsolvenzzahlen und weiterhin hohen Kreditvergabestandards wuchsennach Kundengruppen betrachtet die Kreditbestände auf derFirmenkundenseite mit 6,2 Prozent am stärksten. Insgesamt erreichtendie Kreditvergabe an nichtfinanzielle Unternehmen und Selbstständige243 Milliarden Euro. Der Marktanteil vergrößerte sich hier imBerichtszeitraum um 0,5 Prozentpunkte auf 19,5 Prozent.Die Bestände an Privatkundenkrediten legten hingegen um 4,3Prozent auf 284 Milliarden Euro zu. Der Gesamtmarkt über alle Bankenhinweg wuchs um 3,5 Prozent und damit weitgehend im Einklang mit denverfügbaren Einkommen der privaten Haushalte. Entsprechend erhöhtesich der Marktanteil um 0,2 Prozentpunkte auf 24 Prozent.