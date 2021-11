Volksbank Dreieich verstärkt mit Gutscheinportal die Verbindung zur Region

Dreieich (ots) -Mit VR-ExtraPlus erhalten Kunden mehr Gutschein fürs Geld und regionale Firmen ein breiteres LeistungsportfolioDreieich - Mit der Genossenschaftsbank Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) werden Gutscheine mehr Wert: Mitglieder der Bank können über die Plattform VR-ExtraPlus (www.vobadreieich.de/vr-extraplus) hochwertige Gutscheine bei regionalen Partnern und bekannten Marken kaufen. Der Clou: Ein Gutschein für 100 Euro wird über die Plattform zu einem Gutschein im Wert von 120 Euro*. Wie hoch der Zuschlag ist, entscheiden der Händler sowie die Höhe des eingesetzten Betrags. Möglich sind Zuschläge von bis zu 100 Prozent.Mitglieder der Volksbank Dreieich bekommen mehrDas Gutscheinprogramm VR-ExtraPlus (www.vobadreieich.de/vr-extraplus) ist schnell erklärt: Mitglieder können sich einfach und kostenlos auf dem Portal registrieren und ihr Girokonto mit dem Portal verknüpfen. Gehen mehr als fünf Euro auf dem Konto ein, erhält der Kontoinhaber eine Benachrichtigung, dass er dieses Geld in Gutscheine umwandeln kann. Hierfür wählt er auf der Plattform VR-ExtraPlus aus mehr als 100 verschiedenen Anbietern aus. Darunter sind bekannte Marken wie auch regionale Anbieter. Diese bieten nach Gutscheinkauf den entsprechenden Zuschlag an, also einen höheren Gutscheinwert fürs gleiche Geld.Nur für kurze Zeit: Treuebonus für Kunden und MitgliederUm als Mitglied (...) lesen Sie mehr auf www.vobadreieich.de/gutschein*BeispielrechnungDie Volksbank Dreieich eG (www.vobadreieich.de) ist eine deutsche Genossenschaftsbank mit Sitz in Dreieich. Die Universalbank mit Filialstruktur ist angetrieben von dem Wunsch, stets bestmöglichen Service zu bieten. Dafür baut die Bank digitale Lösungen immer weiter aus und bündelt hochklassige Beratungsexpertise. Daneben setzt sie sich über Spenden, Sponsoring und weitere Aktionen aktiv für die Region ein, zum Beispiel über die Crowdfunding-Plattform "Mit Herz für die Region".Pressekontakt:Volksbank Dreieich eG, Offenbacher Str. 2, 63303 Dreieich-Sprendlingen, 06103 95-3000, kontakt@vobadreieich.de, www.vobadreieich.deOriginal-Content von: Volksbank Dreieich eG, übermittelt durch news aktuell